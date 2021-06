Offrethun Espace Elie Dausque Offrethun, Pas-de-Calais Bingo! Un Loto Musical par Trio Musica Humana Espace Elie Dausque Offrethun Catégories d’évènement: Offrethun

Pas-de-Calais

Bingo! Un Loto Musical par Trio Musica Humana Espace Elie Dausque, 21 juin 2021-21 juin 2021, Offrethun. Bingo! Un Loto Musical par Trio Musica Humana

Espace Elie Dausque, le lundi 21 juin à 19:00

**A l’occasion de la fête de la musique 2021, la municipalité d’Offrethun reçoit TMH, Trio Musica Humana pour son nouveau spectacle « Bingo! Un Loto Musical ».** —————————————————————————————————————————————————————– ### « Bingo! Un Loto Musical », du Trio Musica Humana est une vraie partie de Loto ! Mais une partie de Loto revisitée à la façon du TMH, c’est à dire une partie de Loto musical, décalé, burlesque, déjanté. Une partie de Loto mêlant à la fois le jeu, le chant, la comédie dans un esprit music-hall… Ce tout nouveau spectacle familial est mis en scène par Corinne Benizio, alias Shirley du célèbre duo clownesque Shirley et Dino. **Durée 1h40** **Réservation obligatoire** (places limitées en fonction de la jauge) : Par téléphone auprès d’Agnès Desombre (en journée) ou par mail. _En respect des consignes sanitaires liées à l’épidémie du COVID 19_ Fête de la musique 2021 Espace Elie Dausque rue de l’Eglise Offrethun Offrethun Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T19:00:00 2021-06-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Offrethun, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Elie Dausque Adresse rue de l'Eglise Offrethun Ville Offrethun lieuville Espace Elie Dausque Offrethun