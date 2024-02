BINGO ! UN LOTO MUSICAL Guérande, vendredi 29 mars 2024.

BINGO ! UN LOTO MUSICAL Guérande Loire-Atlantique

Opéra ou bingo ? Le Trio Musica Humana vous offrent les deux sur un plateau, imaginant un loto truculent et burlesque.

Préparez vos grilles et vos stylos, pour une partie de loto comme vous ne l’avez jamais vécue ! Aux manettes de ce spectacle loufoque, trois chanteurs lyriques bien décidés à donner de la voix sur de l’opérette ou du Starmania, en passant pas Claude François, Boby Lapointe ou Purcell. Musique, magie, théâtre et autres gags voilà le programme de cette soirée burlesque et décalée à souhait, qui fera peut-être de vous le grand gagnant du Bingo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:30:00

2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

L’événement BINGO ! UN LOTO MUSICAL Guérande a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire