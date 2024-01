Bingo spécial Saint-Valentin au Pasino Place Jules Ferry Le Havre, vendredi 16 février 2024.

Bingo spécial Saint-Valentin au Pasino Place Jules Ferry Le Havre Seine-Maritime

On se donne rendez-vous le Vendredi 16 Février 2024 pour le bingo spécial St Valentin, heureux aux jeux et en amour au Pasino du Havre.

Gagnez du Cash et venez vous amuser durant cette soirée.

Réservation obligatoire

Votre carte d’identité est obligatoire ! Vous devez être majeur pour pouvoir jouer.

Début des festivités vers 20h30. Il est conseillé de venir 1 heure à l’avance pour le contrôle de votre pièce d’identité et pour la vérification d’achat de votre forfait.

Place Jules Ferry Pasino Le Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-16



