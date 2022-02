BINGO SPÉCIAL CARNAVAL VÉNITIEN Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

BINGO SPÉCIAL CARNAVAL VÉNITIEN Plombières-les-Bains, 26 mars 2022, Plombières-les-Bains.
Casino Partouche Plombières Allée Eugèe Delacroix

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 35 EUR Du cash à gagner ! Animations, des lots à gogo…et plein d’autres surprises vous attendent! Préventes disponibles sur le site www.bingo.partouche.com

Forfait à 35€; 10 parties (3 grilles par partie). Jeu avec obligation d’achat et autorisé dans les casinos Partouche, pour plus d’information, visitez notre site bingo.partouche.com. Réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité, en cours de validité. +33 3 29 30 00 21 http://www.casinoplombieres.com/ Casino de Plombières-les-Bains

