Bingo musical Périers, 18 septembre 2021, Périers. Bingo musical 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Ludothèque – COCM 4 Place du Fairage

Venez jouer à un bingo musical à la ludothèque de Périers. Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures. Sur réservation : 02 33 76 73 35 / ludotheque@cocm.fr.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par Côte Ouest Centre Manche

Détails Catégories d’évènement: Manche, Périers Autres Lieu Périers Adresse Ludothèque - COCM 4 Place du Fairage Ville Périers lieuville 49.18368#-1.40428