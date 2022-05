Bingo musical et karaoké Trévières Trévières Catégories d’évènement: Calvados

Bingo musical et karaoké Trévières, 25 mai 2022, Trévières. Bingo musical et karaoké Ancien Haras 3 Impasse du Haras Trévières

2022-05-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-25 22:00:00 22:00:00 Ancien Haras 3 Impasse du Haras

Ce mois-ci, le tiers-lieu de Trévières t'invite à venir tester tes connaissances musicales en équipe pour un bingo musical, puis à ton tour de chanter les tubes de l'été à gorge déployée lors d'un karaoké ! 
Un mercredi soir ? Pas d'excuse, c'est veille de jour férié ! Buvette et restauration sur place.

