BINGO LIVE : Le dernier ! Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

BINGO LIVE : Le dernier ! Annemasse, 15 mai 2022, Annemasse. BINGO LIVE : Le dernier ! Casino d’Annemasse – Chapiteau 2 avenue de l’Europe Annemasse

2022-05-15 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-15 20:00:00 20:00:00 Casino d’Annemasse – Chapiteau 2 avenue de l’Europe

Annemasse Haute-Savoie Annemasse Votre Casino d’Annemasse vous propose de passer une après-midi inoubliable pour son dernier bingo !

Au programme : des concerts live, des animations, des lots et repartez avec du cash ! +33 4 50 87 07 87 Casino d’Annemasse – Chapiteau 2 avenue de l’Europe Annemasse

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu Annemasse Adresse Casino d'Annemasse - Chapiteau 2 avenue de l'Europe Ville Annemasse lieuville Casino d'Annemasse - Chapiteau 2 avenue de l'Europe Annemasse Departement Haute-Savoie

Annemasse Annemasse Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annemasse/

BINGO LIVE : Le dernier ! Annemasse 2022-05-15 was last modified: by BINGO LIVE : Le dernier ! Annemasse Annemasse 15 mai 2022 Annemasse Haute-Savoie

Annemasse Haute-Savoie