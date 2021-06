Paris Le Hasard Ludique Paris Bingo Drag Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bingo Drag Le Hasard Ludique, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 21h à 0h30

Le vendredi 6 août 2021

de 21h à 0h30

Le vendredi 3 septembre 2021

de 21h à 0h30

gratuit

Tout droit venue des maisons de retraite de province, la drag queen Catherine Pine O’Noir présentera un bingo 2.0 ! Au programme : des grilles, des boules, des gros lots et des binouzes à gogo ! Drag queen de la dernière heure, mais pas de la dernière pluie, elle connaît tous ses classiques LGBTQ+ mais moins l’art du contouring. Perles autour du cou et aux poignets : la blancheur lubrifiée lui sied à merveille. Catherine jusqu’au 4e martini blanc, la Pine O’noir devient Catoche après sa 3e bière. On vous aura prévenu·e·s ! ⚡⚡ ATTENZIONE ATTENZIONE ⚡⚡ Compte tenu du contexte nous mettons en place des mesures spécifiques : ✌️ Jauge limitée pour permettre la distanciation physique ! Gel hydroalcoolique à dispo Port du masque obligatoire ‍♂ ‍♀ Bien sûr on vous invite à adopter les gestes barrières ! Animations -> Loisirs / Jeux Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :Le Hasard Ludique 0142283591 coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/animations/2021-05-27/bingo-drag https://www.facebook.com/events/543454787065356/ Animations -> Loisirs / Jeux Queer Lgbt

Date complète :

2021-07-02T21:00:00+02:00_2021-07-03T00:30:00+02:00;2021-08-06T21:00:00+02:00_2021-08-07T00:30:00+02:00;2021-09-03T21:00:00+02:00_2021-09-04T00:30:00+02:00

Le Hasard Ludique

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris