BINGO DRAG | Crystal Chardonnay & Bobby Grant @Bistrot de ST SO Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 31 janvier 2024.

Le légendaire BINGO DRAG de la House of Jambon Beurre est de retour au Bistrot de St So ! Mercredi 31 janvier, 18h00 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Début : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T23:30:00+01:00

Après plus de 2 ans, votre reine des boules Crystal Chardonnay sera accompagnée de sa sparkling sister Bobby Grant

On reprend la formule gagnante, un bingo drag démesuré et festif qui vous fera perdre la tête au rythme des boules.

De multiples parties, un tas de lots farfelus, mais pour cette nouvelle édition, on vous prévoit aussi des gros lots !

Vos disco divas enchaineront aussi les performances lipsync, et seront accompagnées de leur bonne copine Margaux59000 aux platines pour assurer l’ambiance musicale entre chaque partie.

Rendez-vous le Mercredi 31 janvier 2024, à partir de 18h00 au Le Bistrot de St So Gare Saint Sauveur

_ 18h00 23h00 _

Le Bistrot de St So Gare Saint Sauveur

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

Entrée libre

THIS NIGHT IS FOR :

All genders

All religions

All sexual orientations

All body types

All skin color

All styles

EVERYBODY

Production :

NUIT LIBRE invite la House of Jambon Beurre

