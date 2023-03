BINGO DRAG avec Catherine Pine O’Noir Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

BINGO DRAG avec Catherine Pine O’Noir Le Hasard Ludique, 14 mars 2023, Paris. Le mardi 14 mars 2023

de 20h00 à 00h00

. gratuit

Tout droit venue des maisons de retraite de province, la drag queen Catherine Pine O’Noir présentera un bingo 2.0 ! Au programme : des grilles, des boules, des gros lots et des binouzes à gogo ! Drag queen de la dernière heure, mais pas de la dernière pluie, elle connaît tous ses classiques LGBTQ+ mais moins l’art du contouring. Perles autour du cou et aux poignets : la blancheur lubrifiée lui sied à merveille. Catherine jusqu’au 4e martini blanc, la Pine O’noir devient Catoche après sa 3e bière. On vous aura prévenu·e·s ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/908836940302897/908837923636132/?active_tab=about 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/animations/2023-01-18/bingo-drag

