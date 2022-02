BINGO DINGO DE PAQUES Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

BINGO DINGO DE PAQUES Azay-le-Rideau, 17 avril 2022, Azay-le-Rideau. BINGO DINGO DE PAQUES Azay-le-Rideau

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau 7 EUR Chasse aux œufs Bingo-Dingo du Musée Maurice Dufresne

Ambiance Bingo de Pâques pendant deux jours dans le parc du Musée Maurice Dufresne!

Les enfants se feront remettre à leur arrivée une image: à eux de reconstituer la paire en partant explorer le parc du Musée pour pouvoir venir ensuite récolter leur chocolat à l’accueil…

Azay-le-Rideau

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

