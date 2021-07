Bingo des lacs Les Rousses, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Les Rousses.

Bingo des lacs 2021-07-16 – 2021-07-16 Offices de tourisme de la Station des Rousses D1005

Les Rousses Jura

EUR 0 0 [activité en autonomie] Tous les vendredis, venez récupérer votre petit bingo et partez à la découverte de la faune et de la flore vivant à proximité des lacs de Lamoura et des Rousses. A partir de maintenant… Chut, plus un bruit, et ouvrez grand vos yeux !

Une activité à réaliser en famille et en autonomie. Veillez à rester sur les sentiers balisés et ne pas cueillir pas de fleurs. Livret à récupérer dans les Offices de tourisme.

