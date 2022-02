Bing Band des Grincheux Auditorium de l’Atrium Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Auditorium de l'Atrium Salon de Provence, le samedi 12 mars à 20:30

18 Musiciens en Concert à l’AUDITORIUM de Salon de Provence Répertoire dans la tradition Jazz de count Basie Fondée sous l’impulsion de Jacques Boulan : Trompette, Chant Philippe Pes : Saxophone Action Locale du Rotary Club de Salon de Provence dédiée à l’Association « Salon de Musique » RESERVATIONS sur place à partir de 20h ou Optique Blanc 103, Cours Victor Hugo ou 121 Concept : 121 Cours Gimon Contacts : 06 14 36 68 15 / 06 87 73 03 54

20€

♫JAZZ♫

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

