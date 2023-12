Cavalcade nocturne Bindernheim, 16 février 2024 07:00, Bindernheim.

Bindernheim,Bas-Rhin

En famille, découvrez une cavalcade nocturne avec des chars illuminés ! Dansez, vibrez au rythme des batteries fanfare et des groupes !.

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



With your family, discover a night cavalcade with illuminated floats! Dance and vibrate to the rhythm of the drums and bands!

Descubra en familia una cabalgata nocturna con carrozas iluminadas ¡Baila y vibra al ritmo de los tambores y las bandas!

Entdecken Sie mit Ihrer Familie eine nächtliche Kavalkade mit beleuchteten Wagen! Tanzen und vibrieren Sie im Rhythmus der Fanfarenbatterien und der Bands!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried