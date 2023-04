Bier festival Bindernheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bindernheim

Bier festival, 2 septembre 2023, Bindernheim. Dégustez diverses bières, au son de la musique.

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . EUR. Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy a variety of beers to the sound of music Disfrute de una variedad de cervezas al son de la música Probieren Sie verschiedene Biere, begleitet von Musik Mise à jour le 2023-01-25 par Office de tourisme du grand Ried

