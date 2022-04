BinarySound w/ Estimulo, Gabbs, Lemoan & Dso, Depad Le 6b SAINT-DENIS Catégories d’évènement: île de France

Saint-Denis

BinarySound w/ Estimulo, Gabbs, Lemoan & Dso, Depad Le 6b, 14 mai 2022, SAINT-DENIS. Le samedi 14 mai 2022

de 14h00 à 00h00

. payant Billetterie sur le6b.fr

Rien ne vaut un petit 6b pour l’arrivée des beaux jours avec un line-up bien housey ! LINE UP : Estimulo

https://soundcloud.com/estimulo Gabbs

https://soundcloud.com/gabbss Lemoan & Dso

https://soundcloud.com/lemoan-music

https://soundcloud.com/thomas-dso Depad

https://soundcloud.com/depad VJ Lesliebellule

https://www.instagram.com/vjlesliebellule __________________________________________________

BINARYSOUND : facebook.com/binarysoundmusic

instagram.com/binarysound

soundcloud.com/binarysoundmusic_ __________________________________________________

INFOS PRATIQUES Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place Le 6b 6-10, QUAI DE SEINE 93200 SAINT-DENIS Contact : https://fb.me/e/68ovKWSSk www.le6b.fr

Artwork : Marianna Zb

Détails Catégories d’évènement: île de France, Saint-Denis Autres Lieu Le 6b Adresse 6-10, QUAI DE SEINE Ville SAINT-DENIS lieuville Le 6b SAINT-DENIS Departement Paris

Le 6b SAINT-DENIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

BinarySound w/ Estimulo, Gabbs, Lemoan & Dso, Depad Le 6b 2022-05-14 was last modified: by BinarySound w/ Estimulo, Gabbs, Lemoan & Dso, Depad Le 6b Le 6b 14 mai 2022 Le 6b Saint-Denis saint-denis

SAINT-DENIS Paris