Bim bam BOUM pour enfants COMMUNALE SAINT-OUEN Saint-Ouen-sur-Seine, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 15h00 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. gratuit

Parce que vos enfants aussi ont le droit à leur soirée endiablée ! La bim bam boum pour enfant c’est un before lors duquel COMMUNALE SAINT-OUEN et son partenaire Les Doigts dans la prise invitent les petits et les grands à venir se déchaîner sur le dancefloor entourés de jeux faits maison et installés pour l’occasion dans votre halle.

A chaque édition, un thème, une déco, et des DJs invités prêt à s’essayer à un public de mômes survoltés (et à leurs parents qui en profitent tout autant).

Pour cette 2ème édition, on fait un tour du monde des Carnavals ! De Venise à La Nouvelle Orléans en passant par Rio, les jeux maison de Radikal Utopia se parent de leurs plus beaux atours pour célébrer cette journée de liesse ! DJ Bear & Grandpamini, dans le char de tête, balancent le son, pendant qu’on suit tous notre maîtresse de cérémonie Lolaloo des Bois.

Alors vous aussi, venez parader dans votre plus beau déguisement. Vous pouvez compter sur nos super maquilleuses, Nina Paillettes & Mélanie Cassella pour pour apporter la touche finale à votre costume !

On se retrouve à extra bal à COMMUNALE ?

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DOIGTS DANS LA PRISE

Des après-midi artistico-curieuses pour les enfants, mais aussi pour les parents, un moment de convivialité et de fête, une réunion des générations où chacune y trouve son compte, le tout dans des lieux atypiques. Déco, jeux géants, musique et animations au programme !

Facebook : lesdoigtsdanslaprise

Instagram : @les.doigts.dans.la.prise

Twitter : @DoigtsLa

COMMUNALE SAINT-OUEN 10, bis rue de l’hippodrome 93400

Contact : https://communalesaintouen.com/evenements/bim-bam-boum-pour-enfants/ https://www.facebook.com/communalesaintouen/ https://www.facebook.com/communalesaintouen/

