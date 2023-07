Billy Valentine New Morning Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 04 octobre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Nouvel album : « Billy Valentine & The Universal Truth »

Billy Valentine, « unsung hero » de la soul par excellence, dont on trouve pourtant des traces indélébiles dans nombre de productions des années 70 et 80, délivre à 73 ans son 1er chef d’oeuvre solo sur disque et sur scène.

Après une riche et brillante carrière s’étalant sur 5 décennies, le singer-songwriter Billy Valentine est en voie vers la redécouverte internationale grâce à un album sensationnel, qui ressuscite par la même occasion le légendaire label Flying Dutchman. Cet album sonne comme s’il avait été produit il y a plus de 30 ans. A la fin des années 1980, Billy Valentine arrête la collaboration avec son frère John, avec qui il tournait et enregistrait sous le nom des Valentine Brothers. En parallèle, il acquiert une reconnaissance en tant que songwriter pour des artistes comme Ray Charles et les Neville Brothers.

Billy Valentine réveille ici avec élégance les échos des meilleures chansons soul jazz militantes aux côtés d’une distribution stellaire de musiciens, dont le saxophoniste ténor Immanuel Wilkins, le trompettiste Theo Croker, la bassiste Linda May Han Oh, le guitariste Jeff Parker, le vibraphoniste Joel Ross, le percussionniste Alex Acuña, le pianiste/claviériste Larry Goldings, le bassiste de session Pino Palladino et le batteur soul-funk James Gadson. Il s’approprie la balade « We The People Who Are Darker Than Blue » de Curtis Mayfield et sublime l’hymne « My People Hold On » du chanteur des Temptations Eddie Kendricks.

== Line up ==

Billy Valentine (Voix), Crispin Taylor (Batterie), Ernie Mckone (Basse), Terry Lewis (Guitare), Graham Harvey (Claviers)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

