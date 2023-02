Billy Talent ELYSEE MONTMARTRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert. BILLY TALENTBilly Talent est de retour, prêt à faire trembler Paris ! Les cinq amis de longue date ont su s'imposer en tant que valeur sure du rock alternatif construisant leur succès autour de titres phares, tel que "Red Flag" ou encore "Fallen Leaves". Cette fois-ci, Billy Talent revient avec son nouvel album "Crisis of Faith" : un opus fidèle à la musique de ses début mais qui n'a pas peur d'explorer de nouveaux horizons.Afin de retrouver son public français, les rockeurs canadiens monteront sur la scène de l'Elysée Montmartre le 31 mai 2023.



