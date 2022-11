Billy Nomates Petit Bain, 15 mars 2023, Paris.

Élevée dans un foyer de la classe ouvrière de Melton Mowbray, Maries a hérité son amour de la musique de son père. Grand amateur de musique américaine et de punk acerbe – de John Denver et James Taylor à The Stranglers et Stealer’s Wheel – le père de Maries était professeur de musique à l’école primaire locale. Installant un studio de fortune dans la cuisine de sa sœur et empruntant le matériel de son beau-frère, Maries commence à écrire son premier album sous le nom de Billy Nomates. Son seul objectif pour l’album était « l’honnêteté totale », et elle a été surprise de constater que toute une vie de frustration se vidait d’elle, alors qu’elle s’en prenait aux emplois sans avenir (« Supermarket Sweep », « Call In Sick »), à la culture hippie (« Hippy Elite »), au sexisme (« No »), et à toute une série d’inégalités sociales.

Son dernier single ‘Balance is gone’ est sorti en septembre, un extrait de son album à paraître le 13 janvier 2023 !

