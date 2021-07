Paris Théâtre Dunois Paris BILLY LA NUIT Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cie Les Nuits Claires Texte et mise en scène Aurélie Namur Billy va dormir seule ce soir. Son père doit partir travailler. Mais pour sa fille, il a tout préparé : le cartable, près du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour l’histoire du soir… Elle n’aura qu’à appuyer sur « play » puis elle dormira jusqu’au lendemain. Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Un craquement, la lampe qui clignote, une chouette dehors… Sa chambre s’anime et se transforme, et laisse place à Ferme-l’oeil, un drôle de personnage qui n’avait pas du tout prévu de la croiser. Librement inspiré d’un conte d’Andersen, Billy la nuit convie le fantastique dans une chambre d’enfant. Billy parviendra à traverser cette nuit grâce aux ressources de son imaginaire, éloge du courage de ces enfants qui se débrouillent seuls. Ce spectacle a des représentations Relax. Spectacles -> Théâtre Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

