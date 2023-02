BILLY LA NUIT Cie Les Nuits claires THEATRE DE VENISSIEUX, 5 mars 2023, VENISSIEUX.

BILLY LA NUIT Cie Les Nuits claires THEATRE DE VENISSIEUX. Un spectacle à la date du 2023-03-05 au 2023-03-05 15:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

La Machinerie : LIC 1058577/578/579 TEXTE D’AURÉLIE NAMUR Cie Les Nuits claires (Villeneuve-les-Maguelone) Théâtre Dès 6 ans Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler, toute la nuit. Mais pour sa fille, il a tout préparé: le cartable près du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier et pour l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur «play» et elle écoutera l’histoire du soir… Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son père rentrera pile pour la conduire à l’école! Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et laisse place à Ferme-l’œil, personnage un peu magique… La fillette devra alors affronter l’imprévu, ses peurs, les bruits de sa chambre et ses cauchemars, puisant des ressources dans son imaginaire pour s’en sortir victorieuse. Un spectacle qui raconte les peurs de la nuit, de la solitude mais aussi de la confiance nécessaire en l’adulte, de la promesse du lendemain, pour pouvoir traverser la nuit sans encombres. L’ÉCHANGEUR → Correspondance Philo Kids : les artistes posent des questions aux enfants après la représentation ! Texte (Éd Lansman) et mise en scène: Aurélie Namur L’autrice a bénéficié d’une bourse du Centre National du Livre Avec: Nicolas Pichot / Yannick Guégan (en alternance) et Aurélie Namur Collaboration artistique: Anna Zamore, Yannick Guégan Scénographie, lumière: Claire Eloy Création sonore: Alexandre Flory Costumes: Cathy Sardi Construction décor: Quentin Charrois, Colin Lombard, Fred Gilbert, Dominique Raynal Régie générale: Bruno Matalon Collaboration dramaturgique: Sarah Fourage Assistante scénographie: Izumi Grisinger Production: les Nuits claires (Cie conventionnée par la Région Occitanie) Coproductions: l’Amin Théâtre – Tag de Grigny, le Parvis – Scène Nationale Tarbes Pyrénées, l’Escher Theater – Luxembourg, le Théâtre Jacques Cœur – Ville de Lattes et la communauté d’Agglomération Pays Basque Photo: Marie Clauzade EUR10.0 10.0 euros

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin 69200

