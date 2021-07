Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône, Villefranche-sur-Saône Billy King Creek Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Billy King Creek Villefranche-sur-Saône, 31 juillet 2021, Villefranche-sur-Saône. Billy King Creek 2021-07-31 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-31

Villefranche-sur-Saône Rhône Villefranche-sur-Saône Billy King Creek, est le nom d’une petite rivière du bout du monde, qui s’en va remplir la mer de Tasmanie, quelque part, entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande. secretariatculture@villefranche.net +33 4 74 62 82 82 http://www.villefranche.net/ dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.98855#4.7169