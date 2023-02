Billy F Gibbons featuring Matt Sorum & Austin Hanks L’OLYMPIA, 6 juillet 2023, PARIS.

BILLY F GIBBONS FEATURING MATT SORUM & AUSTIN HANKSTHE BIG ONE, PART 1Billy F Gibbons annonce une tournée européenne en 2023. Le trio, mené par Gibbons à la guitare et au chant, rassemble le batteur Matt Sorum (The Cult, Guns ‘N’ Roses, Velvet Revolver) et le guitariste gaucher Mr. Austin Hanks.Billy F Gibbons incarne depuis plus d’un demi-siècle une certaine idée du blues-rock texan, musique inoxydable et incroyablement populaire, ancrée dans la tradition mais aussi ouverte aux sonorités les plus modernes.Figure du cultissime groupe ZZ Top, il s’est investi ces dernières années dans des explorations musicales solo avec trois albums encensés par la critique : “Perfectamundo » en 2015, d’inspiration afro-cubaines, suivi par “ The Big Bad Blues » en 2018, fortement ancré dans le blues, puis “Hardware” en 2021.Ne manquez pas la tournée de Billy F Gibbons intitulé ‘The Big One – part 1’. ZZ Top ZZ Top

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

