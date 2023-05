Billy Cobham’s 50th Anniversary of “Spectrum” New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Billy Cobham’s 50th Anniversary of “Spectrum” New Morning, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 21h30 à 23h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 33 EUR

En 1973, Billy Cobham quittait le mythique Mahavishnu Orchestra pour sortir son premier album solo, « Spectrum ». Jamais il ne se serait douté qu’il le célébrerait en tournée, 50 ans plus tard… Considéré comme l’un des meilleurs batteurs du monde, c’est un architecte des rythmes, chef de file du jazz rock et de la fusion. Le jeu du maître est toujours précis, tant en puissance qu’en retenue. Pilier de la fusion jazz-rock, le batteur Billy Cobham a participé aux actes fondateurs du genre, lâchant ses coups de baguettes énergiques sur l’album « Bitches Brew » de Miles Davis, larguant des soli furieux au sein du Mahavishnu Orchestra du guitariste John McLaughlin. Cobham, dont l’influence s’avérera conséquente sur la scène électronique et hip-hop: son « Stratus », repiqué par Massive Attack, donnera jour au non moins fameux « Safe from Harm » du groupe britannique. Collaborateur de Miles Davis, du Mahavishnu Orchestra, de George Benson ou de Quincy Jones, il a également signé de nombreux albums en tant que leader, notamment avec son groupe Spectrum Band au début des années 70. Passé maître dans l’art de la polyrythmie et tambour clé du jazz rock, Billy Cobham a illuminé de sa science des centaines de séances qui, de Miles Davis au Mahavishnu Orchestra en passant par Dreams avec les frères Brecker, parcourent un spectre à l’étendue proprement sidérante. Billy Cobham est, d’après le critique Steve Huey, « reconnu comme le plus grand batteur de jazz « fusion » avec un style particulier qui marie une grande puissance à une précision extrême ». « Spectrum », son premier album, reste à ce jour sa plus belle réussite, qu’on le voit difficilement pouvoir un jour détrôner. Aujourd’hui, on ne se lasse toujours pas de ce bâton de dynamite aussi jazz que rock. == Line up == Billy Cobham (Batterie), Gary Husband (Claviers), Michael Mondesir (Basse), Rocco Zifarelli (Guitare) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230524-5698-billy-cobham.html https://www.facebook.com/events/761682298641782/ https://www.facebook.com/events/761682298641782/ https://www.newmorning.com/20230524-5698-billy-cobham.html

Billy Cobham’s 50th Anniversary of “Spectrum” Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris Departement Paris Lieu Ville New Morning Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Billy Cobham’s 50th Anniversary of “Spectrum” New Morning 2023-05-24 was last modified: by Billy Cobham’s 50th Anniversary of “Spectrum” New Morning New Morning 24 mai 2023 New Morning Paris,Paris

Paris Paris