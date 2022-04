Billy Brouillard – Concert dessiné par Guillaume Bianco & Tom Valdman Espace Garonne Catégorie d’évènement: Gironde

Espace Garonne, le samedi 14 mai à 18:30 Retrouvez Billy dans des aventures musicales mais toujours aussi Bizarres ! Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Gironde

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:00:00

