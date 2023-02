Billy Bonbon • Clamn Dever • Spare Skin SUPERSONIC, 22 février 2023, Paris.

Le mercredi 22 février 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

BILLY BONBON

Billy Bonbon est groupe de dream garage pop né du confinement. A mi chemin entre CASTLEBEAT, Joy Again et Beach Fossils le tout saupoudré de crayons de couleur et de Micro Machines kitées Polini, Billy Bonbon nous raconte l’importance des petites choses de la vie avec légèreté et fun.

CLAMN DEVER

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne.

Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead riche en reverb. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Félix Langot également habile au clavier.

Coproduction franco-allemande, les chansons à la fois mélodiques et dynamiques sont portées par un solide son rock et leurs diverses influences leur donne un style original que les quatre musiciens répandent sur la ville.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Billy Bonbon • Clamn Dever • Spare Skin / Supersonic (Free entry)