Billy Bix trio – Concert blues rock Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Billy Bix trio – Concert blues rock, 14 janvier 2023, Châtelaudren-Plouagat . Billy Bix trio – Concert blues rock

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14 23:00:00 Billy Bix, groupe de blues rock de Bourges, c’est un harmonica chauffé au blues, une guitare chauffée au rock’n’roll et un répertoire de chansons qui font taper du pied et claquer des doigts ! Du rockabilly bien traditionnel qui vient du fin fond des USA ! brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23 http://brasserielariposte.bzh/ dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Brasserie La Riposte 27 Place de la République Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Brasserie La Riposte 27 Place de la République Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes-d'Armor

Billy Bix trio – Concert blues rock 2023-01-14 was last modified: by Billy Bix trio – Concert blues rock Châtelaudren-Plouagat 14 janvier 2023 27 Place de la République Brasserie La Riposte Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor