JEP 2023 – Découverte libre de Billy Billy, 16 septembre 2023, Billy.

Billy,Allier

Venez découvrir librement la Petite Cité de Caractère de Billy en déambulant dans les ruelles du village et en découvrant la forteresse, l’église et la mairie du village..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Billy’s « Petite Cité de Caractère » as you wander through the narrow streets of the village, taking in the fortress, church and town hall.

Venga a explorar la Petite Cité de Caractère de Billy mientras pasea por las callejuelas del pueblo y descubre la fortaleza, la iglesia y el ayuntamiento.

Kommen Sie und entdecken Sie frei die Petite Cité de Caractère von Billy, indem Sie durch die Gassen des Dorfes schlendern und die Festung, die Kirche und das Rathaus des Dorfes besichtigen.

Mise à jour le 2023-09-14 par Vichy Destinations