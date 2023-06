Concert des élèves harpistes, les folles semaines de Billorgues. Billorgues Salles-la-Source, 22 juillet 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Les folles semaines de Billorgues, concert des élèves harpistes, le samedi 22 juillet à 18h30 à Billorgues, Salles-la-Source..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Billorgues

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Les folles semaines de Billorgues, concert by harpist students, Saturday July 22 at 6.30pm at Billorgues, Salles-la-Source.

Les folles semaines de Billorgues, concierto de estudiantes de arpa, sábado 22 de julio a las 18:30 h en Billorgues, Salles-la-Source.

Les folles semaines de Billorgues, Konzert der Harfenschüler, Samstag, den 22. Juli um 18:30 Uhr in Billorgues, Salles-la-Source.

Mise à jour le 2023-06-23 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC