Billom Maison du tourisme du Livradois-Forez - Bureau d'information de Billom Billom, Puy-de-Dôme Billom, au fil de l’Angaud Maison du tourisme du Livradois-Forez – Bureau d’information de Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Billom, au fil de l’Angaud Maison du tourisme du Livradois-Forez – Bureau d’information de Billom, 19 septembre 2021, Billom. Billom, au fil de l’Angaud

Maison du tourisme du Livradois-Forez – Bureau d’information de Billom, le dimanche 19 septembre à 09:30

Billom, petite cité de caractère médiévale traversée par le ruisseau l’Angaud, située dans un carrefour stratégique au cœur de la plaine de la Limagne des Buttes se développe tout au long du moyen-âge pour devenir une bourgade très attractive. Au cours de cette randonnée vous longez l’Angaud pour découvrir les monuments emblématiques de la ville, puis vous partez sur les chemins pour appréhender les formes et couleurs de la cité depuis l’extérieur. Pour terminer, la boucle, vous traversez le quartier Saint-Loup et découvrez comment il a été transformé avec l’arrivée des Jésuites.

nombre limité de personnes, réservation obligatoire.

Randonnée patrimoine pour partir à la découverte de Billom et de ses environs. Maison du tourisme du Livradois-Forez – Bureau d’information de Billom 13 Rue Carnot 63160 Billom Billom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Maison du tourisme du Livradois-Forez - Bureau d'information de Billom Adresse 13 Rue Carnot 63160 Billom Ville Billom lieuville Maison du tourisme du Livradois-Forez - Bureau d'information de Billom Billom