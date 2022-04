Billom au fil de la maquette Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Billom au fil de la maquette Billom, 21 avril 2022, Billom. Billom au fil de la maquette Rue des boucheries Local patrimoine Billom

2022-04-21 15:00:00 – 2022-04-21 16:30:00 Rue des boucheries Local patrimoine

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR Avec la maquette évolutive du Pays d’art et d’histoire, revivez 10 siècles d’histoire le temps d’une visite originale. contact.billom@vacances-livradois-forez.fr +33 4 73 68 39 85 http://www.vacances-livradois-forez.com/ Rue des boucheries Local patrimoine Billom

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Rue des boucheries Local patrimoine Ville Billom lieuville Rue des boucheries Local patrimoine Billom Departement Puy-de-Dôme

Billom Billom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/billom/

Billom au fil de la maquette Billom 2022-04-21 was last modified: by Billom au fil de la maquette Billom Billom 21 avril 2022 Billom Puy-de-Dôme

Billom Puy-de-Dôme