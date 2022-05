Billion Dollar Baby, 19 novembre 2022, .

Billion Dollar Baby

2022-11-19 21:00:00 – 2022-11-19 22:10:00

10.5 10.5 EUR Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son premier enfant. Il va naître sur Terre, en Europe, sur le territoire de la 7ème puissance mondiale, une belle et grande démocratie : la France. Pour y survivre, il aura besoin de six tonnes d’infrastructures par kilo de chair humaine. Elle lui décrit toute la beauté du monde thermo-industriel, le raffinement des super structures qui vont le gouverner. De la puissance de l’Etat à l’empire du néolibéralisme, en passant par le travail, l’électricité, la pollution de l’air, la privatisation de l’eau, l’artificialisation des terres, le changement climatique, la 6ème extinction des espèces… Et même la guerre…

Un spectacle drôle sur un monde si complexe qu’on peine à le décrire…

A partir de 12 ans. RDV à 21h. Durée : 1h10.

A partir de 12 ans. RDV à 21h. Durée : 1h10.

Bonne nouvelle Productions

