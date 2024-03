BILLIE JEAN KING CUP by Gainbridge – FRANCE / GRANDE-BRETAGNE LE CHAUDRON Le Portel, vendredi 12 avril 2024.

BILLIE JEAN KING CUP by GainbridgeFrance / Grande-Bretagne (tour qualificatif)Des retrouvailles prévues au Chaudron ! Le tour qualificatif de Billie Jean King Cup 2024 entre la France et la Grande-Bretagne aura lieu au Portel, une ville du Pas-de-Calais (ligue des Hauts-de-France). Cette rencontre, prévue le 12 et 13 avril, aura lieu dans la salle Le Chaudron , qui accueille traditionnellement le club de basket-ball l’ESSM Le Portel (Betclic Elite).Mise en vente jeudi 29 février – 10h00.Dans la limite de 4 places par jour et par personne (soit un maximum de 8 billets par personne).Pour les personnes en situation de handicap et accompagnant (PSH) :Ticketmaster.fr, une aide à la réservation peut avoir lieu par téléphone au 01.46.91.57.69Vente limitée à une place par PSH plus un accompagnateur par jour.Conditions particulières applicables à la rencontre de BILLIE JEAN KING CUP France/Grande-Bretagne

Tarif : 15.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 14:15

Réservez votre billet ici

LE CHAUDRON 42 RUE CHARLES LAMARRE 62480 Le Portel 62