Venez à la rencontre d’une personnalité, une voix, une icône, celle qui fait défiler sa vie à travers ses interprétations entraînantes et envoûtantes : Billie Lucie Guillem voix, Nina Gat piano, Alba Obert violon, Julia Richard basse, Ananda Brandão batterie Voix fragile et fraîche, reconnaissable entre mille, Billie Holiday charme en jonglant littéralement avec les notes. Elle est l’incarnation de la chanteuse de jazz par excellence ! Disparue en 1959, la Dame aux gardénias aussi appelée « Lady Day » laisse derrière elle de magnifiques albums tels que « Lady In Satin » ou « Billie Holiday », ainsi qu’un titre, « Strange Fruit », son premier grand succès, une chanson poignante qui dénonce les lynchages que subissent de nombreux afro-américains dans le sud des États-Unis à l’époque. En cette période de Noël, cinq musiciennes talentueuses se réunissent pour offrir une expérience musicale teintée de cette grande source d’inspiration. Avec le doux doigté de Nina Gat au piano, le toucher sensible de Julia Richard à la basse, la virtuosité d’Alba Ober au violon, l’énergie d’Ananda Brandao à la batterie, toutes guidées par la voix exceptionnelle de Lucie Guillem, soyez transportés dans l’univers intemporel du jazz vocal… Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/billie-holiday-tribute-19h30-21h30

