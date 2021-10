Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre Billie Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Cinemazarin, le jeudi 4 novembre à 20:00

### En ouverture du festival de D’jazz de Nevers « BILLIE » de James Erskine —————————— France – 2020 – 1h36 – Documentaire Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée….Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites … jusqu’à présent. Plus de renseignements : [[contact@acne-cine.com](mailto:contact@acne-cine.com)](mailto:contact@acne-cine.com)

tarif habituels du cinéma ; 5,50 € pour les adhérents de l’ACNE

En ouverture du festival de D'jazz de Nevers « BILLIE » de James Erskine Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T22:30:00

