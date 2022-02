Billie – Cie Chaos Debout TNT – Terrain Neutre Théâtre, 19 mars 2022, Nantes.

2022-03-19 Représentations les 18 et 19 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:20

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 18 et 19 mars 2022 à 21h

Après une rupture amoureuse douloureuse, Billie décide de tout quitter et de partir vivre à l’étranger. À son arrivée à Toronto, un cadeau particulier l’attend : une baignoire dotée d’une intelligence artificielle : l’I.A.B. Entre la reconstruction personnelle de Billie et la quête perpétuelle d’humanité de l’intelligence artificielle, une relation va naître. Même si, de prime abord, l’idée d’avoir une intelligence artificielle dans une baignoire peut paraître absurde, l’est-ce vraiment ? Sommes-nous si loin, dans cette ère du tout connecté, d’avoir de longues discussions avec des objets si simples et anodins ? Écriture et mise en scène de Corentin PraudInterprété par Camille Lelièvreavec les voix d’Alexandre Manceau, Emma Binon et Martin GuyetCréation vidéo de Louise RabillerCréation sonore de Tristan Guillot Durée : 1h20

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

