Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Sages comme des sauvages Mauléon, 14 octobre 2021, Mauléon.

Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Sages comme des sauvages 2021-10-14 20:45:00 – 2021-10-14

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

Chanson polymorphes

Tapis derrière la jungle de leurs plantes d’appartement, Ava Carrère et Ismaël Colombani observent la vie comme elle va. Le luxe engendre la misère, la mode taille des costards aux fauves et l’usine vole le feu du volcan. Sages Comme Des Sauvages échafaude sa musique comme le lieutenant Colombo mène l’enquête, comme le douanier Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté en bandoulière, comme une arme contre le second degré et les désillusions de notre temps. De l’île de la Réunion au Québec, le quatuor a tatoué le territoire de ses ritournelles, de ses plaisanteries fines et de son panache. Sages Comme Des Sauvages est sur scène comme dans son salon et c’est pour ça que le public en redemande.

