Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Céline Castano en trio La Chapelle-Saint-Laurent, 7 octobre 2021, La Chapelle-Saint-Laurent.

Billetterie spectacle – Eclats de Voix – Céline Castano en trio 2021-10-07 20:45:00 – 2021-10-07 Le Chenully La Stabul’

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres La Chapelle-Saint-Laurent

8 EUR Du souffle nu à l’envolée lyrique, de la valse à la salsa, du simple soupir au groove fulgurant, chaque chanson ouvre une porte et suggère un voyage. Avec ces nouvelles compositions, le trio affirme son identité : un amour des textes qui sonnent, une créativité au service de la chanson, des influences musicales très variées et une énergie scénique légère et généreuse.

Avec Céline Castano compositions, voix, piano, Emile Biayenda percussions, batterie et Julien Birot, guitares et harmonisations.

Pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-09-19 par