Casse-croute à la palombière Billetterie des remontées mécaniques Arette, 23 décembre 2023, Arette.

Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 07:30:00

fin : 2024-04-01 09:30:00

Une descente à l’aube sur le Boulevard des Pyrénées : des couleurs et une ambiance magiques dans un décor de rêve!

Après la descente, petit déjeuner à 1920m d’altitude, sur la terrasse du snack « La Palombière ».

Sur inscription, jusqu’à 17h la veille..

Billetterie des remontées mécaniques

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn