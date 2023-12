Apéritif en haut du Soum Couy et montée en dameuse cabine Billetterie des remontées mécaniques Arette Catégories d’Évènement: Arette

23 décembre 2023, Arette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 17:30:00

fin : 2024-04-01 Venez prendre l’apéritif en haut du Soum Couy et descendre en ski par le Boulevard des Pyrénées au coucher du soleil.

Sur inscription en billetterie..

Sur inscription en billetterie.

Billetterie des remontées mécaniques

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

