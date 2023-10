Visite + concert à l’Opéra de Lille « Socrate » Billetterie de l’Opéra Lille, 16 novembre 2022, Lille.

Visite + concert à l’Opéra de Lille « Socrate » Mercredi 16 novembre 2022, 16h30 Billetterie de l’Opéra 13 € | comprend la visite et le concert

Epris d’insolite, de minimalisme avant l’heure et d’humour profond, Erik Satie gagne à être fréquenté. Et qui connaît son Socrate pour voix et piano ? Puisant dans Le Banquet, Phèdre et Phédon de Platon, l’inclassable compositeur rend un hommage amoureux autant que respectueux à l’auteur pour mieux célébrer celui de la musique. Une perle rare par les musiciens du Balcon !

Billetterie de l’Opéra Rue Léon Trulin Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T16:30:00+01:00 – 2022-11-16T19:00:00+01:00

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille