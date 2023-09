Little Bighorn, par Ousmane Sow Billetterie CMN Mont-Dauphin, 16 septembre 2023, Mont-Dauphin.

Constituée de trente-cinq pièces sculptées selon une technique propre à l’artiste, la série « Little Bighorn » forme dans son ensemble une dizaine de scènes de combats en référence au célèbre affrontement qui opposa les Indiens des Plaines à l’armée fédérale des États-Unis en 1876.

L’œuvre « Little Bighorn » est exposée sous l’exceptionnelle charpente à la Philibert Delorme, datant du XIXe siècle constituée de bois assemblés, dans le comble de la caserne Rochambeau de Mont-Dauphin.

La série est composée de onze chevaux et vingt-quatre personnages. Toutes les œuvres ont été sculptées selon une technique propre à Ousmane Sow : structure en fer à béton – paille plastique fondue et modelée, puis toile de jute enduite d’une matière de sa composition.

Le mariage est parfait entre cette œuvre et la charpente à la Philibert Delorme qui se mettent en valeur l’une et l’autre, notamment en termes de couleurs et d’échelle.

L’harmonie est telle que de nombreux visiteurs rapportent leur sentiment que l’œuvre semble avoir été conçue pour le lieu et inversement !

L’exposition « Little Bighorn, par Ousmane Sow » est accessible toute l’année à Mont-Dauphin. Elle vous promet une immersion sensible au cœur d’une des plus célèbres batailles de l’histoire américaine, grâce à l’intensité des sculptures de l’artiste.

Billetterie CMN 1 place Vauban 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.village-fortifie-montdauphin.fr

