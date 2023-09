Cet évènement est passé Visite commentée des fortifications, souterrain et bâtiments militaires Billetterie CMN Mont-Dauphin Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Mont-Dauphin Visite commentée des fortifications, souterrain et bâtiments militaires Billetterie CMN Mont-Dauphin, 16 septembre 2023, Mont-Dauphin. Visite commentée des fortifications, souterrain et bâtiments militaires 16 et 17 septembre Billetterie CMN Tout au long de l’année, l’équipe vous fait visiter Mont-Dauphin, place forte de montagne inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des fortifications de Vauban. Le circuit de visite comporte des arrêts en extérieur (fossés, fortifications) et la visite de l’intérieur des anciens bâtiments militaires :

– lunette d’Arçon et son souterrain ;

– arsenal ;

– poudrière ;

– comble de la caserne Rochambeau. Il permet de découvrir l’histoire étonnante de la place forte de Mont-Dauphin et de comprendre le système défensif redoutable conçu par Vauban. Des éléments insolites de Mont-Dauphin sont à découvrir au cours de ces visites commentées comme le souterrain de la lunette d’Arçon, long de 113 mètres, qui permettait aux soldats de rejoindre discrètement cet élément de fortification indispensable à la défense du site. La place forte de Mont-Dauphin abrite d’autres trésors, comme la charpente à la Philibert Delorme de la caserne Rochambeau, ainsi qu’un plan-relief de la place forte, de près de 4 mètres d’envergure. Billetterie CMN 1 place Vauban 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.village-fortifie-montdauphin.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 © Pierre Barrot Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Mont-Dauphin Autres Lieu Billetterie CMN Adresse 1 place Vauban 05600 Mont-Dauphin Ville Mont-Dauphin Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Billetterie CMN Mont-Dauphin latitude longitude 44.670491;6.624531

Billetterie CMN Mont-Dauphin Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-dauphin/