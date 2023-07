Opération Montagne Propre Billeterie de la station Arette, 8 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Cet engouement pour l’Opération Montagne Propre montre l’engagement des membres de la communauté N’PY (professionnels du sport, commerçants, salariés, élus, skieurs et non skieurs…) pour limiter l’impact humain sur l’environnement montagnard.

Cette journée permet également de partager un bon moment avec les responsables et salariés de chaque station ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du secteur qu’ils s’agissent des socioprofessionnels ou des vacanciers.

– RDV 9h

– Répartition par groupe et définition de zones de ramassage

– Suivi des équipes par un véhicule pour récupération des sacs

– Pique Nique (à prévoir par vos soins).

Billeterie de la station

This enthusiasm for the Clean Mountain Operation demonstrates the commitment of N?PY community members (sports professionals, shopkeepers, employees, guests, skiers and non-skiers alike) to limiting human impact on the mountain environment.

This day also provides an opportunity to share a good time with the managers and employees of each resort, as well as with all those involved in the sector, from socio-professionals to holidaymakers.

– RDV 9am

– Group assignment and definition of pick-up zones

– Teams followed by vehicle to collect bags

– Picnic (please bring your own)

Este entusiasmo por la Operación Montaña Limpia demuestra el compromiso de los miembros de la comunidad de la N?PY (profesionales del deporte, comerciantes, empleados, huéspedes, esquiadores y no esquiadores) por limitar el impacto humano en el medio ambiente de la montaña.

La jornada es también una oportunidad para compartir un buen rato con los responsables y empleados de cada estación, así como con todos los implicados en el sector, ya sean socioprofesionales o veraneantes.

– Punto de encuentro 9h00

– Reparto por grupos y definición de las zonas de recogida

– Equipos seguidos por un vehículo para recoger las bolsas

– Picnic (a organizar por usted)

Diese Begeisterung für die Aktion « Saubere Berge » zeigt das Engagement der Mitglieder der N?PY-Gemeinschaft (Sportfachleute, Geschäftsleute, Angestellte, Studenten, Skifahrer und Nicht-Skifahrer), um die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt in den Bergen zu begrenzen.

Dieser Tag bietet außerdem die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen und Angestellten der einzelnen Orte sowie mit allen Akteuren des Sektors, seien es nun Berufstätige oder Urlauber, eine gute Zeit zu verbringen.

– Treffpunkt 9 Uhr

– Einteilung in Gruppen und Festlegung der Sammelgebiete

– Die Teams werden von einem Fahrzeug verfolgt, um die Säcke abzuholen

– Picknick (von Ihnen zu organisieren)

