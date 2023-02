Billet Expositions – Bourse de Commerce BOURSE DE COMMERCE, 24 avril 2023, PARIS.

Billet Expositions – Bourse de Commerce BOURSE DE COMMERCE. Un spectacle à la date du 2023-04-24 à 17:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Horaires d’ouverture de la Bourse de Commerce:Tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h.Jusqu’à 21h le vendrediNocturne gratuite tous les premiers samedis du mois de 17h à 21h.Dernière entrée 1h avant la fermeture.Gratuit pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux (réservation obligatoire).Monument historique du quartier des Halles restauré et transformé en musée, la Bourse de Commerce-Pinault Collection, instaure un dialogue inédit entre le patrimoine et la création contemporaine. Venez découvrir ce monument aujourd’hui revivifié par le geste architectural de Tadao Ando. Avec un programme d’expositions, de rencontres et d’événements, elle présente un point de vue sur l’art. contemporain à travers la Collection Pinault. Peinture, sculpture, photographie, vidéo, performance, installations : ouverte à toutes les disciplines, à tous les publics, elle propose de porter un regard engagé, singulier, toujours renouvelé, sur l’art. de notre temps.Vous pouvez vous y rendre pour admirer le bâtiment à la Rotonde spectaculaire et les nombreuses expositions qui y sont organisées. Un musée pas comme les autres à découvrir… Exposition temporaire à venir:Avant l’orageDu 08 février au 11 septembre 2023Dans l’architecture de béton de la Bourse de Commerce, des paysages inédits apparaissent et amènent la nature à l’intérieur du musée. Vous pensiez qu’il n’y avait que quatre saisons ? Les artistes de la Collection réinventent des écosystèmes et bouleversent la perception du monde qui nous entoure. Peintures, vidéos, installations… l’exposition aborde le sujet du dérèglement climatique de façon sensible, à travers une diversité d’œuvres. Avant que l’orage ne tombe, expérimentez de nouvelles réalités. AccèsMétro: ligne 1, 7, 11 , 14 Châteletligne 3 Sentierligne 4 Les HallesRER A, B, DBus 67 Bourse de CommerceBus 21, 38, 47, 58, 70, 74, 76, 85, 96 Châtelet Bourse de Commerce – Pinault Collection Bourse de Commerce – Pinault Collection

BOURSE DE COMMERCE PARIS 2, rue Viarmes Paris

