Pendant 2 séances, deviens chroniqueur et essaie-toi au billet d’humeur. Objectif : une critique constructive mais qui peut être drôle ou cynique, amusante et grinçante. Pendant ces deux séances, tu devras trouver ton sujet sportif, t’initier au style, trouver le bon ton, le bon angle et surtout apprendre à poser ta voix pour faire une vraie chronique courte ! Au final, un enregistrement sonore de ton billet d’humeur ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

pixabay deux santons journalistes

