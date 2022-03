Billet couplé basilique / maison d’éducation de la Légion d’honneur Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Billet couplé basilique / maison d’éducation de la Légion d’honneur Saint-Denis, 11 mars 2022, Saint-Denis. Billet couplé basilique / maison d’éducation de la Légion d’honneur Saint-Denis

2022-03-11 14:30:00 – 2022-03-11

Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 17.5 Découvrez l’ancienne abbaye royale, aujourd’hui composée de la basilique cathédrale de Saint-Denis et de la maison d’éducation de la Légion d’honneur, le tout à tarif réduit. https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees/visites-guidees/billet-couple-basilique-melh Saint-Denis

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Ville Saint-Denis lieuville Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Billet couplé basilique / maison d’éducation de la Légion d’honneur Saint-Denis 2022-03-11 was last modified: by Billet couplé basilique / maison d’éducation de la Légion d’honneur Saint-Denis Saint-Denis 11 mars 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis