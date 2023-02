Billet Collection – Centre Pompidou CENTRE POMPIDOU, 6 février 2023, PARIS.

Billet Collection – Centre Pompidou CENTRE POMPIDOU. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-08-31 18:30. Tarif : 16.7 à 16.7 euros.

Accès à la Galerie des Enfants inclus Accès au Musée et à la Galerie des enfants.Ce billet ne donne pas accès aux Galeries 3 & 4, ni aux expositions temporaires. Ce billet donne accès à l’exposition Evidence ; la réservation d’un casque audio gratuit sur le site du Centre Pompidou est exigée.Ce billet est valable le jour choisi, pour une seule entrée par espace.Votre entrée est garantie dans les 30 minutes suivant l’horaire sélectionné – en cas de non-respect du créneau horaire l’accès rapide ne pourra être assuré.Réservation fortement conseillée pour tous les publics, y compris les bénéficiaires de la gratuité.Gratuité:- Pour tous, le premier dimanche du mois- Jusqu’à 25 ans (ressortissants et résidents de l’Union européenne)Exposition EvidenceJusqu’au 23 janvier 2023, niveau 4, Galerie 0.Exposition accessible avec le billet Collection.Réservation obligatoire d’un casque audio gratuit sur le site du Centre Pompidou.« Evidence » est une installation sonore et visuelle sur les traces d’Arthur Rimbaud, Antonin Artaud et René Daumal dans leur voyage vers l’ailleurs. Stimulée par ces voyages métaphysiques, la composition musicale et sonore de Perfect Vision est le point de départ de cette nouvelle exposition multidisciplinaire que le Soundwalk Collective et Patti Smith ont spécialement conçue pour le Centre Pompidou.Collection permanenteRassemblant plus de 100 000 œuvres, les collections du Centre Pompidou (musée national d’art moderne – centre de création industrielle) constituent l’un des premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art des 20e et 21e siècles. Des grands fonds historiques aux acquisitions les plus récentes, elles couvrent les domaines des arts plastiques, du dessin, de la photographie, des nouveaux médias, du cinéma expérimental, de l’architecture, du design et de la prospective industrielle.Retrouvez les œuvres phares, redécouvrez les artistes emblématiques (Henri Matisse, Georges Rouault, Georges Braque, Pablo Picasso, Sonia et Robert Delaunay, Fernand Léger, Vassily Kandinsky, Franti?ek Kupka, André Breton, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet…) et les mouvements fondateurs de l’art moderne (fauvisme, cubisme, surréalisme, abstractions lyriques et abstractions froide). La richesse de cette incomparable collection retrace les temps forts de l’aventure de la modernité en reflétant sa complexité, les généalogies, les échanges, les métissages et les passeurs qui ont contribué à écrire l’histoire de l’art de la première moitié du 20e siècle. Découvrez l’accrochage inédit des collections contemporaines consacré aux œuvres récentes entrées au musée grâce à la générosité des mécènes, des artistes et des donateurs. Cette traversée, construite autour de thèmes et d’artistes, vous invite à lire l’art du présent, ouvert sur le monde… Centre Pompidou EUR16.7 16.7 euros

CENTRE POMPIDOU PARIS Place Georges POMPIDOU 75004

