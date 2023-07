Stage Tennis Multisport Eté 2023 Billere Tennis Club Billère, 14 août 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

STAGES ETE MULTISPORT & TENNIS AU BILLERE TENNIS CLUB pour les 6-15 ans

du 10 au 14 Juillet // du 17 au 21 Juillet // du 24 au 28 Juillet 2023

Au programme : Matinées Tennis

Pique-nique tiré du sac

Après-Midi : activités sportives variées ( handball, ping-pong, basket, football…) ⚽️

✴Formule au choix: stage semaine/ stage demi-journées / journée(s) à la carte.

2023-08-14 fin : 2023-08-18 17:00:00. EUR.

Billere Tennis Club Rue du Golf

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



MULTISPORT & TENNIS SUMMER WORKSHOPS AT BILLERE TENNIS CLUB for 6-15 year olds

from July 10 to 14 // from July 17 to 21 // from July 24 to 28

Program: Tennis mornings

Picnic lunch from the bag

Afternoon: various sports activities (handball, ping-pong, basketball, soccer…)?

choice of: weekly training course / half-day training course / day(s) à la carte

TALLERES DE VERANO MULTIDEPORTE Y TENIS EN EL CLUB DE TENIS DE BILLERE para jóvenes de 6 a 15 años

del 10 al 14 de julio // del 17 al 21 de julio // del 24 al 28 de julio de 2023

Programa: Mañanas de tenis

Almuerzo picnic de la bolsa

Tarde: actividades deportivas variadas (balonmano, tenis de mesa, baloncesto, fútbol…)?

a elegir: curso semanal / curso de media jornada / día(s) a la carta

SOMMERKURSE MULTISPORT & TENNIS IM BILLERE TENNIS CLUB für 6- bis 15-Jährige

vom 10. bis 14. Juli // vom 17. bis 21. Juli // vom 24. bis 28. Juli 2023

Auf dem Programm: Morgens Tennis

Picknick aus der Tasche

Nachmittags: Verschiedene sportliche Aktivitäten (Handball, Tischtennis, Basketball, Fußball…)?

angebot nach Wahl: Wochenpraktikum / Halbtagespraktikum / Tagespraktikum à la carte

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pau